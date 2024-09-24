Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден, выступая 24 сентября на Генеральной Ассамблее ООН, пошутил, что выглядит на 40 лет.

Global Look Press/Michael Kappeler/dpa

«Это будет моё последнее на ГА ООН. Я видел примечательный период истории. Впервые меня выбрали в сенат в 1972 году. Знаю, я выгляжу на 40, я это знаю», — сказал он.

Накануне 81-летний американский лидер в ходе пресс-конференции с премьер-министром Индии Нарендрой Моди дважды в растерянности обратился к публике с вопросом о том, кого он должен представить.

23 января во время совещания президент США перепутал двух глав федеральных министерств, при этом сложности у политика возникли через несколько минут после того, как пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила о том, что с ментальным здоровьем главы государства всё в порядке.

Ранее Байден оказался в неловкой ситуации во время совместного выступления с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силвой на полях 78-й сессии Генассамблеи ООН. Он врезался в флаг Бразилии, а также забыл про рукопожатие с президентом латиноамериканской республики по завершении их совместного выступления.