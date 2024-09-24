Москва, 24 сентября, 2024, 18:06 — ИА Регнум. Режиссёр Сарик Андреасян лишился водительских прав на полтора года, так как нетрезвым находился за рулём. Об этом сообщает 24 сентября МК.RU.

Артем Геодакян/ТАСС Сарик Андреасян

В мае дорожные инспекторы остановили автомобиль Андреасяна на Цветном бульваре. Сотрудник ГИБДД, оценив состояние водителя, предложил ему пройти тест на алкоголь. Прибор показал незначительное превышение допустимой дозы — 0,403 мг/л.

Материалы дела передали в 383-й судебный участок Мещанского района Москвы. Судья не внял доводам защитника, который утверждал, что Андреасяну и понятым надлежащим образом не разъяснили права. В результате у режиссёра отобрали права и наказали штрафом в размере 30 тыс. рублей.

Издание отмечает, что Андреасян подарил автомобиль «Бентли» своей жене Лизе Моряк, не дожидаясь решения суда.

Тем не менее Андреасян намерен оспорить лишение прав. По его словам, это стало итогом действий неких людей, завидующих его успеху. Режиссёр утверждает, что ему не показали отметку на алкотестере, а инспектору он сообщил, что выпил бокал вина за день до поездки.

Андреасян известен как режиссёр фильмов и сериалов «Чикатило», «Непрощённый», «На солнце, вдоль рядов кукурузы», «Мамы», «Онегин» и других.