Москва, 24 сентября, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Позиция Ирана по военному конфликту на Украине является суверенной. При этом Москва продолжит доносить до Тегерана свою позицию, заявил журналистам 24 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, коммутируя слова президента Ирана Масуда Пезешкиана о готовности обсудить ситуацию на Украине с представителями ЕС и США.

Minsvyaz.ru Флаги России и Ирана

«Это суверенная позиция Ирана. Мы продолжим разъяснять нашу позицию и всё, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям. И у нас весьма позитивно развивается взаимодействие в самых различных областях», — сказал представитель Кремля.

Вместе с этим Песков отметил, что Россия рассчитывает на дальнейшее расширение взаимодействия Москвы и Тегерана.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее Пезешкиан на полях Генассамблеи ООН заявил, что Иран готов сесть за стол переговоров «вместе с европейцами и американцами» и обсудить ситуацию на Украине.

17 сентября Пезешкиан на встрече с секретарём Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу заявил, что отношения Москвы и Тегерана будут обязательно развиваться на постоянной основе. Президент Ирана также отметил, что углубление сотрудничества между двумя странами поможет снизить санкционное давление, оказываемое на Россию и Иран со стороны западных стран.

Пезешкиан добавил, что новое правительство Ирана будет принимать меры для повышения уровня сотрудничества с Россией. Он выразил надежду на то, что взаимодействие России и Ирана будет плодотворным и в рамках БРИКС и ШОС.