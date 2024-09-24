Лондон, 24 сентября, 2024, 17:35 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер оговорился, призвав освободить сосиски вместо заложников, которых удерживает палестинское радикальное движение ХАМАС.

Global Look Press/Alberto Lingria/XinHua

«Я вновь призываю к немедленному перемирию в Газе, возвращению сосисок… заложников и новой приверженности к решению, основанному на существовании признанной Палестины и безопасного Израиля», — сказал он на съезде правящей Лейбористской партии в Ливерпуле.

Инцидент произошёл из-за того, что в английском языке слово «сосиска» (sausage) и «заложник» (hostage) имеют одинаковое окончание.

Во время выступления Стармер призвал к сдержанности и деэскалации на границе между Ливаном и Израилем. Британский премьер также пообещал поднять вопрос напряжённости на Ближнем Востоке в ходе проведения общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщало ИА Регнум, израильская армия 23 сентября объявила о расширении зоны ударов по целям «Хезболлы» в Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ Херци Ха-Леви заявил о начале военной упреждающей операции против шиитского движения, военная инфраструктура которого возводилась последние 20 лет.

Министр обороны еврейского государства Йоав Галант отметил, что ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва решительно осуждает масштабные военные нападения Израиля на Ливан. Она добавила, что Россия призывает к незамедлительному прекращению боевых действий на Ближнем Востоке.