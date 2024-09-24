Москва, 24 сентября, 2024, 17:07 — ИА Регнум. Певица Кристина Орбакайте захотела продать две квартиры в Москве общей стоимостью 400 млн рублей, сообщил Telegram-канал Shot 24 сентября.

Артем Геодакян/ТАСС Кристина Орбакайте

«Орбакайте пытается избавиться от двух квартир в элитном жилом комплексе в самом центре Москвы «Четыре ветра» на Большой Грузинской улице. Само здание построено в 2008 году, а на территории находятся фитнес-центр, салон красоты, детейлинг, автомойка и шиномонтаж. За квартиры на 8-м этаже с панорамными окнами площадью 259,9 и 225,5 квадратов Кристина хочет получить каких-то ₽200 миллионов за каждую жилплощадь», — указано в сообщении.

Также в посте отмечено, что попытки продать дачу её матери Аллы Пугачёвой в деревне Бережки Солнечногорского районе на реке Истре уже два года остаются безуспешными, несмотря на снижение цены более чем на 60 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, 12 сентября Орбакайте заявила, что больше не будет выступать в России. Свой последний концерт она дала в марте этого года в Санкт-Петербурге. Помимо этого, Орбакайте рассказала о главной мечте её матери — певицы Аллы Пугачёвой. По её словам, она мечтает вернуться в Москву и встретиться со своими родственниками.

Ранее Алла Пугачёва заявила у себя в соцсети, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.