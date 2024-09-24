Красноярск, 24 сентября, 2024, 16:51 — ИА Регнум. Отец четверых детей, погибших в результате отравления, дал первый комментарий журналистам.

Telegram/ГСУ СК России по Красноярскому краю

По словам мужчины, он чувствует себя нормально.

«Мне пока нельзя разговаривать», — сказал он телеканалу «360».

После вопроса журналиста о состоянии жены звонок оборвался. По информации регионального минздрава, состояние супругов удовлетворительное.

Как передавало ИА Регнум, в селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края четверо детей скончались от отравления, поужинав курицей и пельменями из магазина.

Правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Накануне дня трагедии, когда семейная пара и четверо детей почувствовали себя плохо, дом обрабатывали аэрозольным препаратом от насекомых.

24 сентября СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что следы вещества, входящего в состав дихлофоса, нашли в анализах отравившейся семьи. Компания — производитель дихлофоса начала внутреннюю проверку.