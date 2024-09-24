Одесса, Украина, 24 сентября, 2024, 17:00 — ИА Регнум. Власти Одессы собираются демонтировать 19 памятников в городе, которые связаны с Россией, следует из проекта решения исполкома.

Wadco2 (cropped) / Odesa reg

Согласно документу, в их числе — памятники великому русскому поэту Александру Пушкину, русскому писателю Максиму Горькому и русскому писателю, сценаристу Исааку Бабелю.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер 19 сентября заявил, что будет демонтирован установленный в центре города памятник Пушкину. Против такой инициативы выступил мэр Одессы Геннадий Труханов. Он сказал, что данный памятник является частью истории города, а также внесён в реестр ЮНЕСКО.

Ранее глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что к январю 2024 года в области снесли все советские памятники, а к июлю переименовали все улицы, названия которых имели отношение к России или СССР. Он добавил, что для «завершения процесса» необходимо также добиться прекращения деятельности канонической Украинской православной церкви.

Ранее в Киеве снесли установленный почти полвека назад памятник советскому писателю Николаю Островскому. Монумент с 1978 года стоял перед фасадом здания Киевского электромеханического техникума железнодорожного транспорта, где писатель учился в 1921–1922 годах.

Как передавало ИА Регнум, подобные инициативы связаны с тем, что в 2015 году власти Украины приняли закон о декоммунизации, фактически «дерусификации», который ознаменовал усиление борьбы с советскими и российскими памятниками.

Президент России Владимир Путин отмечал, что киевский режим и его западные хозяева пытаются уничтожить всё русское, но у такой политики нет и не может быть никакого будущего.