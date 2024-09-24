Москва, 24 сентября, 2024, 16:37 — ИА Регнум. С начала 2025 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет более чем на 16,5%, до 22 440 рублей, сообщил 24 сентября на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

К 2030 году МРОТ должен достичь 35 тыс. рублей, сказал премьер-министр.

«Необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда, к 2030 году он должен достигнуть 35 тыс. рублей. С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, составит 22 440 рублей», — отметил Мишустин.

Правительство на заседании обсудило проект бюджета на ближайшее три года. Министр экономического развития Максим Решетников заявил, что ведомство ожидает суммарного роста ВВП в период с 2024 по 2027 год на уровне 13%.

Как передавало ИА Регнум, в феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году МРОТ следует увеличить до 35 тыс. рублей. Рост экономики России должен конвертироваться в увеличение доходов граждан, подчеркнул глава государства.

В июне Мишустин сообщал, что минимальный размер оплаты труда в России с 2025 года предполагается повысить на 15%. МРОТ будет связан с медианной зарплатой, которую получают большинство занятых в экономике.