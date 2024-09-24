Новосибирск, 24 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Компания «Сибиар», производящая дихлофосы, один из которых мог стать причиной смерти четверых детей в Красноярском крае, начала внутреннюю проверку. Об этом сообщил представитель фирмы.

Кирилл Кухмарь/ТАСС

«Мы собираем свою информацию, но исходных данных пока не хватает. Поэтому дождёмся официального заключения и понимания ситуации», — приводят «РИА Новости» слова представителя компании.

По его утверждению, компания на данный момент не получала официальных запросов из правоохранительных органов. Вместе с этим в компании подчеркнули, что за 30 лет работы не было случаев, когда продукция фирмы приводила бы к смерти людей.

Как передавало ИА Регнум, гендиректором «Сибиара» является 75-летний депутат Законодательного собрания Новосибирской области Виктор Кушнир. Компания более 30 лет занимается производством парфюмерных и косметических средств, а также дезинфицирующих средств от паразитов. На сайте компании сказано, что в год они производят около 140 000 000 различных аэрозолей. В 2023 году доход компании составил 7,7 млрд рублей.

В селе Красная Сопка Назаровского района Красноярского края четверо детей скончались от отравления, поужинав курицей и пельменями из магазина.

Правоохранители возбудили по этому факту уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Производство, хранение либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Накануне дня трагедии, когда семейная пара и четверо детей почувствовали себя плохо, дом обрабатывали аэрозольным препаратом от насекомых.

24 сентября СК России по Красноярскому краю и Хакасии сообщил, что следы вещества, входящего в состав дихлофоса, нашли в анализах отравившейся семьи.