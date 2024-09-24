Киев, 24 сентября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. «План победы», предложенный главой киевского режима Владимиром Зеленским, напрямую приглашает НАТО к войне, но Запад на это не пойдёт, заявил участник движения «Другая Украина», бывший народный депутат Верховной рады Владимир Олейник.

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Он отметил, что первый пункт плана предполагает срочное присоединение Украины к НАТО, что будет означать распространение юрисдикции пятой статьи устава этой организации на подконтрольные Киеву территории.

«Это прямое приглашение НАТО к войне, тогда же можно требовать сбивать ракеты над территорией Украины, вводить вооружённые силы и так далее. Пойдёт ли на это Запад? Нет, не пойдёт, они понимают, что это очень серьёзный вызов», — сказал «РИА Новости» эксперт.

По словам Олейника, Киев не согласовывал «план победы» с США, а выдвинул его в форме шантажа. Такой план обречён изначально, потому что стороны должны сначала проработать его на экспертном уровне, прописать и обсудить условия.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа Зеленский заявил о разработке «плана победы» в конфликте с Россией, который будет представлен руководству США. Среди пунктов плана есть атака ВСУ на Курскую область, названная частью «военно-политической операции», решение вопроса о «стратегическом месте Украины в инфраструктуре безопасности мира», «принуждение России к завершению конфликта дипломатическим путём», а также экономические вопросы.

В интервью телеканалу ABC News 23 сентября Зеленский заявил, что «план победы» не подразумевает проведения переговоров с Россией. Речь в нём идёт о некоем «мосте к дипломатическому выходу» для остановки военных действий. Зеленский уточнил только, что «план» нацелен на укрепление Украины и её армии.