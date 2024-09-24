Москва, 24 сентября, 2024, 16:34 — ИА Регнум. Американский атомный авианосец «Гарри Трумэн» вышел с базы в Норфолке в штате Вирджиния и направился на Ближний Восток во главе ударной группы, следует из релиза Военно-морских сил (ВМС) США.

MC2 Crayton Agnew/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Авианосец типа «Нимиц» «Гарри Трумэн» покинул базу ВМС в Норфолке 23 сентября для проведения запланированного развертывания», — сказано в сообщении командования.

Уточняется, что корабль направляется в Красное море на фоне возвращения из региона «Дуайта Эйзенхауэра», который находился на Ближнем Востоке с 2023 года.

В сопровождении «Гарри Трумэн» будут два эсминца и ракетный крейсер. Предположительно, к ударной группе присоединится и фрегат ВМС Италии.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский авианосец «Дуайт Эйзенхауэр», находящийся в Красном море для противодействия атакам йеменских хуситов, покинет регион.

Министр обороны США Ллойд Остин решил не продлевать срок его миссии в третий раз. Тогда журналисты американского портала USNI News предположили, что корабль заменит другой авианосец — «Гарри Трумэн».

2 июня военный представитель хуситов Яхья Сариа сообщил, что йеменское движение «Ансар Аллах» нанесло удар по американскому авианосцу Dwight Eisenhowerи и эсминцу США. Для этого хуситы задействовали военно-морские силы, ракетные подразделения и беспилотники.