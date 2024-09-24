Астана, 24 сентября, 2024, 15:38 — ИА Регнум. Представители большинства стран — членов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), вероятно, поддерживают возвращение молодёжных сборных России на международные турниры, заявил 24 сентября президент Федерации футбола Казахстана Адилет Барменкулов.

Российский футбольный союз Молодежная сборная России по футболу

Ранее об обсуждении указанного вопроса на одном из совещаний УЕФА рассказал украинский журналист Виктор Вацко. При этом он заявил, что, по данным его источника, большинство участников встречи выступили против.

«Были разные мнения, но даже президент Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс поддержала эту идею! Эта женщина до этого не раз выступала и была настроена против. Но даже она в последней своей речи поменяла мнение и задалась вопросом: «А при чем тут дети? Разве они виноваты в этом?» — сказал Барбенкулов в интервью Sport24.

Вопрос о возможности возвращения на международные турниры национальной (взрослой) сборной России на указанном совещании не обсуждался, уточнил Барменкулов. Никакого решения по итогам дискуссии также не принималось.

Как передавало ИА Регнум, Вацко ранее сообщил, что с предложением разрешить молодёжным и юношеским национальным сборным России вновь участвовать в международных турнирах выступил глава Греческой федерации футбола Христосомос Гагацис, а представители ещё нескольких федераций его поддержали.

В марте 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Позднее Спортивный арбитражный суд вынес постановление, согласно которому отстранение российских команд от соревнований якобы не является дискриминационным.

Сборная России сможет вернуться на международные турниры через два года после завершения специальной военной операции, предположил ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Он также выступил против перехода РФ в Азиатскую федерацию, отметив, что это не отменило бы ограничений, введённых ФИФА.