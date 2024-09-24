Москва, 24 сентября, 2024, 15:33 — ИА Регнум. Врач частной скорой помощи стал фигурантом уголовного дела за домогательства к несовершеннолетней девушке, сообщил источник ИА Регнум.

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Как рассказал собеседник агентства, 9 сентября девушку транспортировали из Балашихи в московскую больницу на машине частной скорой. В это время врач, воспользовался состоянием пациентки, и совершил развратные действия. Девушка сообщила обо всём родным после того, как добралась до больницы. Врача задержали. Сам 29-летний мужчина отрицает свою вину и настаивает на том, что совершал рядовой осмотр.

Однако пострадавшая в подробностях рассказала о действиях врача правоохранителям. В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

10 сентября в Подмосковье задержали подозреваемого в похищении и изнасиловании двух мальчиков. 38-летний мужчина увёз двух мальчиков из Рязанской области и месяц держал их на ферме в деревне Аксёнки.