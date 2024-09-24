Москва, 24 сентября, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Депутаты Государственной думы РФ на пленарном заседании сразу во втором и третьем чтениях приняли поправки в Трудовой кодекс РФ, согласно которым уточняется срок использования отгула, а также предусматривается оплата неиспользованных отгулов при увольнении, сообщили на сайте Госдумы.

Владимир Гердо/ТАСС

«Согласно поправкам, работник сможет взять дополнительный день отдыха в течение года со дня работы в выходной или праздник либо присоединить отгул к отпуску за тот же период. Если в течение года отгул так и не был использован, взять его как выходной день уже не получится, но он не сгорит. Все неиспользованные отгулы работодатель обязан будет компенсировать сотруднику при увольнении», — указали на сайте.

Также указано, что эти поправки должны вступить в силу с 1 марта 2025 года.

В пояснительной записке к законопроекту уточнялось, что при работе в выходные или праздничные дни работнику разрешается выбрать для отдыха другой день и взять отгул, однако при увольнении зачастую работодатель не компенсировал неиспользованные отгулы. Дело в том, что ранее этот вопрос не был регламентирован Трудовым кодексом, как также было отмечено в записке. 10 июля Госдума уже приняла его в первом чтении.

Как передавало ИА Регнум, в июне депутаты Госдумы внесли на рассмотрение законопроект, запрещающий начислять зарплату в размере, при котором работник «на руки» получает сумму меньше МРОТ.

Вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов в мае обратился в Министерство труда и соцзащиты с предложением сократить рабочую пятницу для женщин на два часа. По его мнению, это нужно сделать обязательным для бюджетных организаций и рекомендательной мерой для частных компаний. Депутат отметил, что в России 49% от всего числа работников составляют женщины, это один из наиболее высоких процентов в мире.

В августе в Госдуме также выступили с инициативой об увеличении МРОТ до 30 тыс. рублей.