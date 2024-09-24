Москва, 24 сентября, 2024, 15:14 — ИА Регнум. Новая программа VK Education Projects поможет студентам и преподавателям в реализации проектной и учебной деятельности — выполнении домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ, рассказали в пресс-службе VK.

Анастасия Полозкова, ИА REGNUM Студенты

К программе уже присоединились МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ им. Н. Э. Баумана и РГУ им. А. Н. Косыгина. Реализованные кейсы станут частью портфолио студентов и помогут им в развитии карьеры в сферах IT, digital и креативных индустрий.

На первом этапе в базу VK Education Projects войдет более 50 прикладных задач по пяти востребованным направлениям: искусственный интеллект и анализ данных, разработка, информационная безопасность, управление продуктом и креативные индустрии. Студенты смогут решать кейсы продуктов и сервисов компании: например, разработать нейросеть для автоматического анализа резюме, создать концепцию развития мини-приложения во «ВКонтакте», предложить программу ESG-инициатив для самого популярного фестиваля страны VK Fest. Все задачи составлены экспертами VK с учетом актуального бизнес-контекста.

«Мы часто получаем обратную связь от студентов и молодых специалистов о том, что учебные кейсы не похожи на те задачи, с которыми им приходится сталкиваться на старте карьеры. Поэтому мы решили помочь вузам устранить этот разрыв и дать возможность ребятам уже во время учёбы в вузе приобрести опыт, который будет полезен им в будущем трудоустройстве. Участие в программе VK Education Projects даст возможность студентам получить ценные кейсы в портфолио, а бизнесу — новые нетривиальные решения актуальных задач», — отметила заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова.

После регистрации на портале VK Education откроется доступ к датасетам, исследованиям и обучающим материалам, которые помогут работать над проектами. Студенты также смогут получить консультации на Q&A-сессиях — эксперты VK помогут стартовать в работе над проектом и примут участие в оценке итоговых работ. Участники программы, успешно выполнившие кейсы, получат электронные сертификаты, а авторов лучших проектов также ждут дополнительные бонусы и поддержка от VK Education.

Присоединиться к VK Education Projects могут студенты любых российских вузов. Познакомиться с задачами и выбрать проект можно на сайте VK Education.

В июле ИА Регнум сообщало, что в России прошёл набор на бесплатную летнюю профориентационную смену в онлайн-лагере «IT-дайвинг» от VK Education. Под руководством экспертов VK участники «IT-дайвинга» смогли попробовать себя в перспективных IT− и digital-направлениях — машинном обучении, разработке, креативе, управлении проектами и продуктами.