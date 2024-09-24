Донецк, 24 сентября, 2024, 15:01 — ИА Регнум. Украинское командование пытается вывести ударные группы из города Угледара в ДНР, окружённого российскими войсками. Об этом сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала 24 сентября.

ИА Регнум ВСУ

Он отметил, что Угледар взят в клещи, что фактически сделало невозможной ротацию украинских сил. В Киеве в близких к министерству обороны кругах говорят и об этом, и о плачевном состоянии 72-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ).

«И, по данным нашей разведки, противник уже выводит основные группы, свои самые ударные группы, пробует выводить из Угледара», — сказал Кимаковский.

Как передавало ИА Регнум, 20 сентября в российских силовых структурах сообщили о взятии Угледара в оперативное окружение. Отмечалось, что трассы снабжения ВСУ перерезаны, почти все позиции вокруг города перешли под контроль ВС РФ.

Военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что российские войска освободят Угледар в ближайшие недели. Он уточнил, что они постоянно наступают при помощи артиллерии и авиации.

Угледар на протяжении нескольких лет был узлом украинской обороны, теперь там идут ожесточённые бои. Подразделения ВС России воздерживаются от лобового штурма, стараясь отрезать гарнизон от снабжения. Главный маршрут снабжения группировки ВСУ — трасса между Угледаром и посёлком Богоявленовка. Ранее под контроль российской армии перешёл участок территории между шахтами «Южнодонбасская-3» и «Южнодонбасская-1».