Москва, 24 сентября, 2024, 14:41 — ИА Регнум. Информация о якобы планируемой структурами бизнесмена Романа Абрамовича продаже московского музея «Гараж» не соответствует действительности, сообщила 24 сентября пресс-служба предпринимателя, передаёт «Лента.Ru».

РИА Новости/Владимир Песня Музей современного искусства «Гараж»

Сообщения о предположительно готовящейся сделке были опубликованы рядом Telegram-каналов накануне, 23 сентября.

«Появившиеся в сети сообщения о продаже музея «Гараж» не соответствуют действительности. Музей не выставлен на продажу, и никаких переговоров не ведётся. Музей продолжает работу в обычном режиме», — сказано в сообщении пресс-офиса Абрамовича.

«Гараж» был основан Абрамовичем и его бывшей женой Дарьей Жуковой в 2008 году. Музей размещался в здании Бахметьевского автобусного гаража, позднее был перемещён в парк Горького. Площадка приостановила выставочную деятельность в феврале 2022 года, при этом проведение лекций в музее продолжается.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что по итогам 2023 года число посетителей объединения «Музей Москвы» превысило 1 млн человек, что стало самым высоким показателем с 2012 года.

Власти Москвы подготовили более 500 бесплатных экскурсий, которые прошли с 21 по 23 сентября по случаю празднования Всемирного дня туризма, проинформировала ранее пресс-служба столичной мэрии. Акция была рассчитана на участие свыше 15 тыс. человек. Прогулки по улицам, музеям и арт-пространствам провели около 300 экскурсоводов.