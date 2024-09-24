Москва, 24 сентября, 2024, 14:40 — ИА Регнум. VK Tech запускает платформу VK Data Platform для комплексной работы с большими объёмами информации, нейросетями и искусственным интеллектом.

Алексей Майшев/РИА Новости

С её помощью крупный бизнес сможет ускорить обработку, управление, обогащение и анализ данных, рассказали в пресс-службе VK.

Кроме того, платформа позволит быстро внедрять алгоритмы ИИ и нейросети в бизнес. Платформа ориентирована на банковский сектор, ретейл и электронную коммерцию, транспорт, логистику, телекоммуникации и промышленность.

«VK Data Platform — единое окно управления данными компании, которое включает 16 готовых инструментов. Платформа решает любые задачи — от хранения и обработки до решения аналитических задач и процесса разработки моделей машинного обучения», — рассказали в пресс-службе.

Как отмечается, в основе VK Data Platform лежат собственные разработки, такие как Tarantool и S3-совместимое хранилище Cloud Storage. Также в платформу вошли другие технологии, ставшие стандартом для индустрии, — PostgreSQL, Trino, Airflow. Ряд инструментов платформы доступен в облаке VK Cloud и опробован на реальных проектах российских компаний. Среди них — Cloud Storage (S3-хранилище), Cloud Kafka, Cloud Spark, Cloud Flink и Cloud ML Platform.

Платформа может быть развёрнута на различных типах инфраструктуры, включая публичные и частные облака, а также собственные серверы компании. В ней предусмотрены типовые архитектуры на основе современных подходов, что позволяет быстро адаптировать её под задачи любой компании и ускоряет интеграцию решения в корпоративный ИТ-ландшафт. Компоненты VK Data Platform разворачиваются на основе Kubernetes, что позволяет динамически распределять вычислительные мощности, эффективно утилизировать аппаратное обеспечение и обеспечивать высокий уровень отказоустойчивости.

«VK Data Platform — полноценная продуктовая экосистема, которая закрывает потребности компаний на всех этапах работы с данными. Наша платформа — универсальный комплексный инструмент, который позволит крупным российским компаниям быстро повысить зрелость работы с данными и выйти на качественно новый уровень принятия бизнес-решений и управления бизнесом», — указал управляющий директор VK Tech Павел Гонтарев.

VK Tech — российский вендор корпоративного ПО, разрабатывает программные лицензионные продукты и облачные сервисы.