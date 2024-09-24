Москва, 24 сентября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Российская экономика растёт темпами выше прогнозов. Такую оценку дал глава Сбербанка Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Александр Казаков/РИА Новости Владимир Путин и президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф

«Экономика растёт, в общем, темпами значительно выше, чем предсказывали все аналитики. Прогнозы были в районе 1-2%. Мы видим, что наш прогноз сегодня на конец года — 3,8%», — сказал Греф.

Помимо этого, глава «Сбера» доложил президенту о реализации инвестиционных проектов компании. По его данным, за первое полугодие 2024 года кредитный портфель банка вырос на 6% и составил около 11 триллионов рублей.

Помимо этого, в 2024 году Сбербанк планирует выплатить государству рекордную сумму налогов и дивидендов — около 1,2 триллиона рублей.

Как передавало ИА Регнум, 6 сентября Минэкономразвития повысило прогноз роста валового внутреннего продукта России в 2024 году с 2,8% до 3,9%.

Отмечалось, что номинальный ВВП в России составит более 195 трлн руб., что на 4,4 трлн руб. превышает прогноз, который был опубликован в апреле.

5 сентября Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день экономика России занимает уже четвёртое место в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии.