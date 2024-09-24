Суджанский район, Курская область, 24 сентября, 2024, 14:18 — ИА Регнум. С российской стороны собраны видеодоказательства преступлений Вооружённых сил Украины (ВСУ), совершаемые в приграничных районах Курской области. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

Global Look Press/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

«У нас на руках есть и видеоотчёты, и все доказательства того, каким образом они их расстреливают, о концлагерях, которые у них там есть и куда собрано всё население», — сказал Алаудинов в эфире «Соловьев Live».

Кроме этого, по словам командира «Ахмата», ВСУ в некоторых случаях оставляют отдельных пожилых людей.

«В остальных же случаях это изнасилования, убийства. Такие жестокие вещи творятся», — добавил он.

Как передавало ИА Регнум, о создании подобий концлагерей для местных жителей приграничных районов Курской области сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник. Согласно данным доклада, ВСУ использовали жителей региона, чтобы иностранные журналисты, незаконно прибывшие на российскую территорию, снимали пропагандистские сюжеты. В частности, в подвалы интерната в Судже согнали от 70 до 100 мирных граждан, которых «подвергали моральному насилию» и снимали, добавил Мирошник.

20 сентября официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона располагает информацией о создании ВСУ концлагерей в российском приграничье.

Дипломат отметила, что российские правоохранительные органы продолжают получать сведения о случаях насильственного вывоза украинскими военными не успевших эвакуироваться жителей Курской области.

Она добавила, что этому имеются многочисленные данные свидетелей, собранные штабом Российского Красного Креста в Курске. Захарова уточнила, что туда под дулом автомата помещают местных жителей, по разным причинам не сумевших покинуть небезопасные районы.

23 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя доклад Мирошника, заявил, что Кремль позитивно оценивает работу МИД России по распространению данных о преступлениях киевского режима против мирных граждан.