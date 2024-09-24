Красноярск, 24 сентября, 2024, 15:00 — ИА Регнум. Муж и жена, четверо детей которых скончались в больнице в результате отравления в Назаровском районе Красноярского края, до сих пор находятся в больнице, сообщили 24 сентября в минздраве региона.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Состояние удовлетворительное, пациенты в сознании», — рассказали в ведомстве.

В минздраве Красноярского края также добавили, что супруги продолжают находиться под наблюдением врачей.

21 сентября в селе Красная Сопка в Красноярском крае у родителей и четверых детей ухудшилось самочувствие после того, как они съели курицу и пельмени. Семье потребовалась госпитализация.

Как передавало ИА Регнум, в больнице в тот же день скончались девочка шести лет и 13-летний мальчик. 22 сентября умер третий ребёнок — 11-летняя дочь, а 23 сентября — четвёртый ребёнок, 12-летняя девочка.

По предварительным данным, отравление было вызвано неустановленным веществом с токсическим действием. Точную причину отравления установят после проведения дополнительных исследований.

Из дома, где проживала семья, на экспертизу отправили удобрения, таблетки для посудомоечной машины, остатки еды, а также лекарства для животных. Позже стало известно о том, что в день трагедии дом семьи обрабатывался дихлофосом. По словам супругов, их дети в этот момент играли на улице, после чего вернулись домой.

Роспотребнадзор нашёл ряд нарушений во время проверок одной из фабрик, чьи пельмени могли стать причиной отравления семьи. Сотрудники ведомства обнаружили на фабрике крыс, муравьёв и дрозофил, а также выяснили, что ёмкости для мяса и теста мылись раствором с повышенным содержанием хлора. Всё это могло сказаться на качестве продукции.