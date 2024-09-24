Анапа, Краснодарский край, 24 сентября, 2024, 14:32 — ИА Регнум. Археологи в ходе раскопок в античном городе Лабрис, находящемся в 30 км от Анапы, обнаружили два больших алтаря, посвящённых древнегреческому богу Аполлону, сообщил ТАСС член Российской академии наук (РАН) Владимир Горончаровский 24 сентября.

Иван Шилов ИА REGNUM Раскопки

«В этом году городище впервые исследовали сразу три экспедиции — Института истории материальной культуры РАН, Государственного Эрмитажа и Государственного исторического музея. Основные работы проводились в возвышенной части города, на предназначенном для возведения храмов священном участке — теменосе. В результате открыты два больших алтаря III–II вв. до н. э., где когда-то приносились жертвы Фебу-Аполлону, божественному покровителю Лабриса», — рассказал заведующий отделом истории античной культуры Института истории материальной культуры РАН.

Исследователь отметил, что этот древний город был обнаружен ещё в дореволюционную эпоху. Российские учёные возобновили раскопки на данной территории в этом году. В итоге, по словам Горончаровского, раскопки позволили исследователям открыть массу деталей быта и повседневной жизни жителей Лабриса.

«Археологам удалось обнаружить фрагменты чернолаковой и расписной керамики, терракотовые статуэтки, монеты и обломки черепиц с клеймами. Их последующее изучение значительно обогатит представления историков о жизни причерноморских полисов, а также Боспорского царства и Синдики в целом», — добавил учёный.

По версии группы археологов, этот античный город был важным центром античного государства Синдики, существовавшего на этой территории ещё до нашей эры.

«Раскопки, проведенные на территории Лабриса, указали на то, что этот полис был процветающим торговым поселением, который предположительно был важным перевалочным пунктом между реками и морем. Он дважды разрушался в ходе военных действий, однако оба раза город был возрождён, что указывает на его важную роль и выгодное расположение на карте античного Причерноморья», — заключил исследователь.

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