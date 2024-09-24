Краматорск, ДНР, 24 сентября, 2024, 13:47 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил (ВС) России уничтожили реактивной системой залпового огня «Торнадо-С» комплекс противовоздушной обороны С-300 украинских военных в Краматорске Донецкой Народной Республики (ДНР), сообщает Тelegram-канал «Донбасский партизан».

Иван Шилов ИА Регнум

«В район размещения украинского комплекса противовоздушной обороны С-300 на севере Краматорска, возле Иловых полей, сегодня, 23 сентября, около 12:00 часов был нанесён удар», — сказано в публикации.

Отмечается, что повреждение пусковой установки С-300 привело к детонации боекомплекта и уничтожению расчёта, обсуживавшего систему противника. ВС РФ ликвидировали десять бойцов ВСУ, в том числе командира батареи и оператора-наводчика, сказано в публикации канала.

Кроме того, взрыв задел ещё одну пусковую установку, радиолокационную станцию и командный пункт ВСУ, говорится в информации.

Также 24 сентября ВС России нанесли удар авиабомбой по пункту временной дислокации ВСУ в районе Купянска. В результате удара потери противника составили до 40 военнослужащих, а также «до пяти единиц вооружения, военной и специальной техники».

Ранее расчёт реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» уничтожил колонну ВСУ в Курской области. В результате удара были уничтожены три единицы техники и до 20 украинских военных.