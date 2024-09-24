Москва, 24 сентября, 2024, 13:33 — ИА Регнум. Фонд «Иннотех XXI» планирует выпустить на рынок православный мессенджер «Зосима», заявил 24 сентября глава организации Алексей Агапов.

Павел Бедняков/РИА Новости

В интервью РИА «Новости» Агапов рассказал, что мессенджер был создан для обмена информацией в рамках проекта по реставрации храмов Ярославской области, но теперь его применение может быть расширено.

«На начальном этапе его создавали как базу для обмена информацией о храмах, чтобы развивать проект «Спаси и сохрани» — например, там можно создать страничку храма, собирать пожертвования, обмениваться сообщениями. Но присоединиться могут все желающие, он будет доступен для скачивания на основных мобильных платформах», — отметил Агапов.

Некоторые опции нового мессенджера будут опробованы и доработаны в рамках реализации проекта «Спаси и сохрани», добавил глава фонда.

Как передавало ИА Регнум, ранее в сентябре в ходе своего выступления на Х Санкт-Петербургском международном культурном форуме патриарх Московский и Всея Руси Кирилл заявил, что в эпоху бурного развития технологий человечество, если хочет выжить и быть счастливым, должно оставаться религиозным. Человек должен расти нравственно и духовно, иначе он проиграет и битву с искусственным интеллектом, и многие другие битвы, подчеркнул глава РПЦ.

Ранее патриарх также отмечал, что Россия стала привлекательной цивилизационной альтернативой для людей, осознавших глубину духовного и нравственного кризиса других стран. Именно это, а не только экономические и иные богатства, вызывает зависть к России, заявлял глава РПЦ.