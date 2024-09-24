Одесса, Украина, 24 сентября, 2024, 13:29 — ИА Регнум. Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали в Одессе подростков, которые подожгли дверь квартиры работника ТЦК (территориальный центр комплектования — аналог военкомата на Украине), сообщает «Страна. ua».

Стрингер/РИА Новости

«В Одессе подростки подожгли дверь квартиры сотрудника ТЦК. Задержанные 17-летние парни рассказали, что в Telegram получили предложение о поджоге этой двери за 10 тыс. гривен (более 22 тыс. рублей)», — говорится в публикации издания.

При этом число задержанных не раскрывается.

Ранее в трёх регионах Украины за день совершили три поджога автомобилей военных, приняв их за транспорт ТЦК. Один из случаев произошёл в Днепропетровске, где мужчина на парковке облил бензином автомобиль Volkswagen, находящийся на балансе ВСУ. Другой эпизод зафиксировали в Шевченковском районе Киева, третий случай произошёл в Одессе.

Как сообщало ИА Регнум, в Харькове мужчина выпустил заряд из гранатомёта РПГ-18 «Муха» в здание ТЦК. Пострадавших не было, но взрыв уничтожил документы, в том числе хранившиеся в военкомате учётные карточки.

Президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что тотальная мобилизация, которую проводит киевский режим, полностью обескровит Украину.