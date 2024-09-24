Москва, 24 сентября, 2024, 13:17 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму более 827 млн рублей в республике Марий Эл, а также в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах, сообщило ведомство у себя на сайте 24 сентября.

Владимир Андреев/URA.RU/ТАСС

«Шесть компаний подозреваются антимонопольным органом в сговоре на торгах, проводимых на территории Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкого автономного округа и Республики Марий Эл», — указано на сайте.

По версии службы, ООО «Виват», ООО «Квадрат», ООО «Новэко», ООО «Вавилон», ООО «Экосервис» и ООО «Фрегат» провели не менее 31 закупочной процедуры по госконтрактам, общая сумма которых превышает 827 млн рублей.

«Часть торговых процедур проводилась в рамках реализации национального проекта «Жильё и городская среда», — добавили в ФАС.

На сайте также указано, что дело уже возбуждено. За такого рода нарушения по закону компаниям-участникам грозят крупные оборотные штрафы.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября ФАС выдала предупреждение крупнейшему табачному дистрибьютору в России «Мегаполис». С установлением доминирующего положения компании на российском рынке служба сделала вывод, что её действия нарушают законодательство и ущемляют интересы контрагентов. Организацию обязали прекратить в одностороннем порядке менять условия оплаты за товар и навязывать покупку доппродукции.

В апреле ФАС выдала предупреждение Wildberries из-за навязывания продавцам невыгодных условий договора. Отмечалось, что в период с 2022 года по 2023 год в службу поступило большое количество обращений граждан и организаций, указывающих на признаки нарушения антимонопольного законодательства со стороны ООО «Вайлдберриз».