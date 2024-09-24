Москва, 24 сентября, 2024, 13:09 — ИА Регнум. Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) вернул в бюджет Ставропольского края 15 миллионов рублей, которые ему выплатили за выступление в День города и края. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Кирилл Зыков/РИА Новости Певец Shaman (Ярослав Дронов)

По данным Telegram-канала, в письме прокуратуры указано, что Shaman вернул все выплаченные деньги. Также краевая филармония и представители певца подписали допсоглашение о расторжении договора.

«18 сентября 15 миллионов 300 тысяч 300 рублей были возвращены в бюджет края», — отмечается в сообщении.

Как указано в публикации, выступление артиста должно было пройти 14 сентября. Однако за несколько дней до праздника глава региона Владимир Владимиров провёл опрос, стоит ли «минимизировать концерты» в программе празднования Дня города в Ставрополе и Дня края. Большинство опрошенных согласились, что сейчас «не время для больших праздников», поэтому программу праздника нужно сократить.

Как сообщало ИА Регнум, 21 сентября артист отменил концерт в рамках своего нового гастрольного турне по техническим причинам. Выступление было запланировано на 24 сентября 2024 года в Нижнем Тагиле в спортивном комплексе «Металлург». Кроме того, отменено выступление артиста 3 октября в Магнитогорске.