Москва, 24 сентября, 2024, 12:56 — ИА Регнум. Россияне в 2024 году стали заметно чаще интересоваться эзотерическими практиками. Число посетителей ресурсов об астрологии, гаданиях и нумерологии выросло по сравнению с прошлым годом на четверть, а прирост интернет-трафика таких ресурсов составил 38%. Кроме того, на 19% увеличилось общее время, которое россияне проводят на подобных порталах, следует из данных исследования Yota на основе обезличенных данных абонентов за первые восемь месяцев 2023 и 2024 годов.

Yota Исследование Yota: у россиян растет интерес к эзотерике

Астрологические ресурсы лидируют среди всех сайтов, посвященных эзотерике. Их посещают 50% пользователей этого сегмента, они генерируют 43% трафика. Лидером роста в 2024 году стали сайты о нумерологии: число пользователей увеличилось в полтора раза, а потребляемый ими трафик — в 1,7 раза.

Среди астрологических сайтов россияне чаще предпочитают ресурсы, которые специализируются на натальных картах (32% потраченных гигабайт). Сайты про гадания посещают 33% пользователей, которые обеспечивают 31% трафика в структуре «эзотерического» сегмента, а интересующиеся нумерологией (17% пользователей) генерируют 26% трафика.

Женщины составляют 68% пользователей эзотерических ресурсов и обеспечивают 69% трафика. Именно женская аудитория дала наибольший прирост пользователей (+74%) и трафика (+72%) в 2024 году. Темпы роста большинства показателей женской аудитории при этом в полтора раза выше, чем мужской.

Из всех категорий эзотерики мужчины больше всего интересуются гаданиями (34%) и меньше всего — нумерологией (16%). Женщины, напротив, чаще посещают сайты, специализирующиеся на натальных картах (35%) и реже — на гороскопах (15%). Больше всего эзотерикой интересуются люди в возрасте 26-45 лет (57% пользователей, 56% трафика), однако самую активную динамику демонстрируют абоненты старше 46 лет (+32% пользователей, +49% трафика) и «зумеры» 14-20 лет (+27% пользователей и +49% трафика).

Гадания и нумерология особенно интересны россиянам 36-45 лет, а гороскопы и натальные карты — аудитории 26-35 лет.