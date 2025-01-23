Москва, 23 января, 2025, 09:46 — ИА Регнум. Участники нападения на центральный офис Wildberries в Москве стали подавать заявления на заключение контрактов для службы в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Максим Блинов/РИА Новости Обвиняемый по делу о перестрелке у офиса Wildberries, перед заседанием Басманного суда Москвы

Как указано в публикации, следователи указывали, что преступления участники инцидента совершили осознанно, в присутствии сотрудников полиции. По их словам, обвиняемые склонны к противоправным действиям, они не контролируют своё поведение. Однако это не является препятствием для прохождения воинской службы.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября в районе главного офиса Wildberries в центре Москвы раздались выстрелы. По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли два человека, ещё семь получили ранения. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых лиц попыталась осуществить рейдерский захват офисов компании. Следственный комитет возбудил уголовное дело по четырём статьям после стрельбы в Романовом переулке.

СК России предъявил обвинения 33 задержанным по этому делу. Сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука задержали на 48 часов. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК РФ. 20 сентября Следственный комитет России отпустил предпринимателя. Позднее Басманный суд Москвы отправил под арест в общей сложности 30 фигурантов уголовного дела. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 ноября.

21 сентября Мещанский районный суд Москвы назначил наказание 13 участникам конфликта у офиса маркетплейса Wildberries. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

Трое из 19 фигурантов дела о нападении на офис Wildberries в Москве, пытавшихся проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, признали вину в неповиновении полицейским. Остальные привлеченные к административной ответственности свою вину не признали. В суде они заявили, что приехали к НИИ скорой помощи для встречи с родственниками и никакого массового скопления людей там не было. Один из обвиняемых в нападении на офис заявил, что оказался в торговом центре случайно, якобы он пошёл на звуки стрельбы.