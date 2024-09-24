Москва, 24 сентября, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Легендарная актриса итальянского кинематографа Софи Лорен отметила 90-летний юбилей. Свои поздравления легендарной итальянской кинодиве передала певица, актриса, телеведущая, продюсер и общественный деятель Елена Север.

Фото из архива Елены Север Звезда Золотого века Голливуда, ослепительная красавица, легенда мирового кинематографа работала с великими режиссерами мира. За свою 75-летнюю карьеру актриса получила огромное количество наград, в том числе два «Оскара». Софи Лорен родилась 20 сентября 1934 года в Риме. Настоящий успех пришел к Софи Лорен в шестидесятые годы, когда она в 1954 году снялась в фильме «Золото Неаполя». Среди фильмов актрисы много других достойных картин

Север поддерживает дружеские отношения со многими мировыми звёздами, очень тепло относится к Софи Лорен, считая её удивительной, чуткой и светлой женщиной. «С Софи Лорен уже много лет нас связывают прекрасные дружеские отношения», — рассказала она.

С 2010 года Софи Лорен неоднократно приезжала в Россию на благотворительные вечера фонда «Федерация» и для участия в международном фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» и международной премии BraVo в Большом театре, организатором и идейным вдохновителем которых является супруг Елены Север Владимир Киселёв.