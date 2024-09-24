Москва, 24 сентября, 2024, 12:12 — ИА Регнум. Президентские выборы в США не являются приоритетным интересом для Кремля, заявил журналистам 24 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Alex Brandon/AP/TASS Кандидат на пост президента США от Республиканской партии, бывший президент Дональд Трамп

«Это не вопрос нашего приоритетного интереса. Мы живём своими проблемами, мы живем своей повесткой дня. Это скорее должно быть вопросом для американских избирателей, чем они, наверное, сейчас и живут, ожиданием этих выборов», — прокомментировал представитель Кремля слова кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что глава киевского режима Владимир Зеленский желает победы демократов.

Песков добавил, что политическая борьба в США очень жёсткая, однако она не является «вопросом номер один» для Кремля.

Как передавало ИА Регнум, 23 сентября Трамп на предвыборном митинге заявил, что Зеленский является не кем иным, как «лучшим торгашом в истории», так как после каждого визита в Вашингтон уезжает с миллиардами долларов. По словам американского политика, Зеленский очень хочет, чтобы демократы победили на выборах, так как получает от них деньги. Трамп признался, что, в случае своей победы, первое, что он сделает — позвонит Зеленскому и президенту России Владимиру Путину с призывом «заключать сделку».

В это же время Дональд Трамп — младший раскритиковал Зеленского за его слова о том, что кандидат в президенты Дональд Трамп не имеет понятия, как остановить конфликт на Украине, а также назвал кандидата в вице-президенты от Республиканской партии Джей Ди Вэнса слишком радикальным.

5 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) президент РФ Владимир Путин заявил, что фаворитом Кремля на президентских выборах в США был действующий глава Белого дома Джо Байден, однако после того, как тот снялся с предвыборной гонки, Москва решила поддержать Харрис. Путин добавил, что у американского вице-президента такой заразительный смех, из чего можно сделать вывод, что у неё всё хорошо.

Позже министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что слова Путина были шуткой.