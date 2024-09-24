Москва, 24 сентября, 2024, 12:11 — ИА Регнум. Россия продолжит разъяснять свою позицию в отношении Украины в контактах с Ираном. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 24 сентября журналистам.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

По его словам, Москва и Тегеран позитивно развивают взаимодействие в разных областях. Что касается готовности обсуждать украинский конфликт с США и Евросоюзом, то это суверенная позиция Ирана.

«Мы продолжим разъяснять нашу позицию и всё, что связано с этим конфликтом вокруг Украины, нашим иранским друзьям», — сказал представитель Кремля.

Как сообщало ИА Регнум, президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил на полях Генассамблеи ООН, что готов обсуждать ситуацию на Украине с представителями США и ЕС.

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 5 августа посетил Тегеран и встретился с президентом Пезешкианом. Глава республики назвал Россию стратегическим партнёром и отметил, что развитие отношений с ней находится в приоритете. Он также заявил о необходимости ускорить реализацию соглашений между странами.