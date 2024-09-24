Москва, 24 сентября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. В Кремле с обеспокоенностью относятся к эскалации конфликта между Ливаном и Израилем, заявил журналистам в ходе брифинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Bilal Hussein/AP/TASS Последствия ракетного удара Израиля по Бейруту

Представитель Кремля отметил, что в этом видят угрозу расширения зоны конфликта и дестабилизации региона.

«Это событие, которое потенциально чрезвычайно опасно с точки зрения зоны расширения конфликта и полной дестабилизации региона. Это вызывает нашу озабоченность и обеспокоенность», — пояснил он.

Пресс-секретарь также отметил сложность ситуации и отсутствие ясности в перспективах урегулирования. По его словам, происходящее осложнено тем, что мирный процесс фактически монополизирован одной из сторон. Успехов в урегулировании конфликта пока не видно, а неопределённость перспектив делает обстановку ещё более тревожной, добавил Песков.

Как сообщало ИА Регнум, Песков, комментируя эскалацию конфликта между Израилем и шиитским движением «Хезболла», отмечал, что ситуация на Ближнем Востоке деградирует каждый день. Это вызывает крайнюю озабоченность, добавил он.

Ранее армия обороны Израиля заявила о массированных ударах по объектам «Хезболлы» в Ливане.

Утром 22 сентября «Хезболла» нанесла удар при помощи беспилотников по израильской военной базе в северной части долины реки Иордан. Движение заявило, что это стало ответом на массовый подрыв пейджеров.

До этого израильские военно-воздушные силы нанесли интенсивные удары по югу Ливана. Официальный представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари заявил, что израильская авиация атаковала около 180 объектов и порядка 400 пусковых установок «Хезболлы».

Глава минобороны Израиля Йоав Галант уточнил, что ЦАХАЛ будет продолжать боевые действия до тех пор, пока не восстановит безопасность в северных районах Израиля.