Нью-Йорк, США, 24 сентября, 2024, 11:48 — ИА Регнум. Великобритания играет заметную роль в саботаже мирных инициатив по Украине, Лондон сейчас — главный противник мира, заявил первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА Регнум

«Для нас совершенно ясно, что, конечно же, Великобритания действительно стоит за множеством инициатив, подрывающих все мирные усилия по Украине. Достаточно вспомнить, как бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сорвал переговоры в Стамбуле, которые завершились парафированием проекта мирного договора между Россией и Украиной», — рассказал Полянский в интервью «РИА Новости».

Российский дипломат подчеркнул ключевую роль Лондона в противодействии миру на Украине. По мнению Полянского, такую позицию британцы занимают из-за русофобии.

«Подобную позицию Лондон занимает из-за того, что веками взращивал русофобию, которая сейчас достигла своего апогея», — добавил заместитель постпреда.

Как передавало ИА Регнум, 19 сентября экс-премьер Великобритании Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО, не дожидаясь окончания конфликта.

В ноябре 2023 года украинский политик Давид Арахамия признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал именно Борис Джонсон, который в те дни занимал пост премьер-министра Великобритании и убедил Киев продолжать боевые действия.