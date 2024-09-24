Москва, 24 сентября, 2024, 11:44 — ИА Регнум. Ведущая программы «Модный приговор» на Первом канале Лилия Рах рассказала, что постриглась налысо, когда находилась в СИЗО. Об этом она рассказала в интервью журналистке Ксении Собчак, опубликованном на YouTube. Во время беседы Рах назвала месяцы пребывания в СИЗО адом.

Александр Щербак/ТАСС

«Два месяца ада. Камера, вот эти женщины. Я говорю — всё как в бреду», — рассказала она.

Стилистка уточнила, что не могла нормально общаться с адвокатом, а в камере решила постричься налысо.

При этом, по её словам, сокамерницы относились к ней уважительно. Рах уточнила, что брала на себя всю тяжёлую работу, которую поручали заключённым.

В 2016 году Лилия Рах, а также стилистка Мири Паз стали фигурантками уголовного дела о похищении стилиста Хамро Суванова в Казахстане. Их приговорили к 7 и 7,5 года лишения свободы. При этом Рах вышла из тюрьмы спустя полгода в связи с примирением с потерпевшим и наличием у неё несовершеннолетней дочери, в то время как её коллега освободилась только в мае 2019 года.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года в Объединённых Арабских Эмиратах арестовали футболиста московского клуба «Спартак» Квинси Промеса. Причиной стал запрос об экстрадиции из Нидерландов, где ему предстоит отбывать длительный тюремный срок за участие в торговле кокаином и нанесение ножевого ранения двоюродному брату на вечеринке. Окружной суд Амстердама приговорил бывшего игрока «Аякса» и сборной Нидерландов к 6 и 1,5 года тюремного заключения соответственно.