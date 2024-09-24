Вашингтон, 24 сентября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Завершение военного конфликта на Украине ближе, чем многие считают. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью телеканалу ABC News.

Evgeniy Maloletka/AP/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем», — заявил глава киевского режима.

При этом Зеленский заявил, что предлагаемый им «план победы» якобы является «дипломатическим путём» завершения конфликта. Вместе с этим он добавил, что суть «плана» не в переговорах с Россией, а в усилении Украины и её армии.

Как передавало ИА Регнум, ранее Зеленский заявил, что ближайшие несколько месяцев будут решающими в военном конфликте. Украине нужно определить итог боевых действий, времени для этого остаётся мало.

«План победы» главы киевского режима состоит из пяти пунктов, включая продолжение боевых действий в Курской области, информировал украинский телеканал «Общественное». Один из пунктов плана подразумевает получение от западных стран современного оружия. Реализация первых четырёх пунктов намечена на период с октября по декабрь. Пятый же пункт должен будет быть выполнен после завершения конфликта.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что глава киевского режима абсолютно не отвечает за свои слова. Он также сравнил планы Зеленского о «плане победы» над Россией со словами героя известной песни Владимира Высоцкого, который «то плакал, то смеялся, то щетинился как ёж».

Президент РФ Владимир Путин 2 сентября заявил, что провал нападения украинских боевиков на Курскую область может подтолкнуть Киев к мирным переговорам. Ранее российское руководство не раз заявляло о готовности к диалогу с Украиной по вопросу урегулирования конфликта.