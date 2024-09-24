Москва, 24 сентября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Пресненский суд Москвы приговорил к 16,5 и 16 годам колонии экс-финансиста группы «Сумма» Александра Кабанова и топ-менеджера компании «Глобалэлектросервис» Хачима Эристова за создание и участие в преступном сообществе, а также мошенничество.

РИА Новости/Максим Блинов

«По совокупности преступлений путём частичного сложения наказаний окончательно назначить Кабанову 16,5 года заключения в колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, Эристову — 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 1,3 млн рублей», — огласила приговор тройка судей.

Обвиняемых взяли под стражу в зале суда.

Кроме того, суд ограничил фигурантам свободу после отбывания наказания на два года и сохранил обеспечительные меры, которые были наложены на их недвижимость во время предварительного следствия.

Прокуратура запросила для Кабанова 17 лет и шесть месяцев колонии строгого режима, для Эристова — 17 лет. Их признали виновными в многомиллионном мошенничестве, а также в организации и участии в преступном сообществе. По версии следствия, оно было создано братьями Зиявудином и Магомедом Магомедовыми.

Подсудимые вину не признали. Они заявили, что выполняли свои должностные обязательства без причинения вреда для окружающих.

Братья Магомедовы были арестованы весной 2018 года. В октябре 2020 года следственный департамент МВД завершил расследование уголовного дела в отношении бизнесмена из Дагестана, совладельца группы «Сумма» и его брата.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил Зиявудина Магомедова к 19 годам лишения свободы по делу о хищении 11 миллиардов рублей. Тогда суд признал его виновным в организации преступного сообщества с целью хищения бюджетных средств при строительстве крупных объектов в период с 2010 по 2016 год.