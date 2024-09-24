Цюрих, Швейцария, 24 сентября, 2024, 11:22 — ИА Регнум. Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение не отстранять футбольную сборную и клубы Израиля от международных соревнований. Об этом сообщило израильское издание One.

IMAGO/Flash Press Agency/ТАСС

Ранее 12 стран Ближнего Востока, среди которых Палестина, Саудовская Аравия, ОАЭ, Сирия и Иран, обратились к ФИФА с призывом отстранить Израиль от всех международных соревнований из-за операции в секторе Газа. Однако специальная комиссия, собранная для решения этого вопроса, не нашла оснований для отстранения, указывает издание. Уточняется, что официально об этом будет объявлено на конференции ФИФА в октябре.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2022 года УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение отстранить российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Позднее Спортивный арбитражный суд опубликовал постановление, согласно которому отстранение российских команд от соревнований якобы не является дискриминационным.

Сборная России сможет вернуться на международные турниры лишь через два года после завершения специальной военной операции, отмечал ранее почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.