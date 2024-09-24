Вашингтон, 24 сентября, 2024, 11:17 — ИА Регнум. Четыре самолёта российских ВКС находились неподалёку от Аляски 23 сентября, сообщило Объединённое командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

РИА Новости/Дмитрий Виноградов

В организации отметили, что «обнаружили и отследили четыре российских военных самолёта, действовавших в опознавательной зоне ПВО Аляски». Самолёты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США и Канады.

Россия ведёт свою деятельность в опознавательной зоне ПВО Аляски на регулярной основе, что не воспринимается в качестве угрозы, добавило командование.

Договор о создании NORAD действует между Канадой и США с 1958 года. Он нацелен на защиту от вторжения самолётов и крылатых ракет, а также на обеспечение раннего оповещения о пусках баллистических ракет.

Как сообщало ИА Регнум, в июле NORAD зафиксировало пролёты российского бомбардировщика и двух китайских военных самолётов в международном воздушном пространстве у берегов Аляски. Самолёты двух стран взлетели с одной базы на северо-востоке России. Министр обороны Соединённых Штатов Ллойд Остин заявил, что Пентагон встревожен этим случаем.