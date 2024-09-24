Москва, 24 сентября, 2024, 10:59 — ИА Регнум. Создатель пиратской онлайн-библиотеки «Флибуста» сообщил, что вынужден закрыть сайт из-за своего смертельного заболевания — опухоли мозга.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Основатель проекта, известный под ником Stiver, написал в блоге администратора на сайте Flibusta, что находится в больнице с «неприличных размеров глиобластомой». Он предупредил, что поддержка сайта оплачена на несколько недель вперёд.

«К сожалению, Flibusta на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — заявил Stiver.

Он поблагодарил всех участников за поддержку онлайн-библиотеки и добавил, что «было весело».

Как сообщало ИА Регнум, в 2016 году по решению Мосгорсуда Роскомнадзор заблокировал доступ к сайту Flibusta и двум его копиям. Поводом стали жалобы правообладателей — администраторы портала нарушали авторские права, размещая на нём электронные версии книг. Удалять информацию с сайта, запущенного в 2009 году, они отказались.