Ростов-на-Дону, 24 сентября, 2024, 10:52 — ИА Регнум. Южный окружной военный суд вынес приговор Нажмудину Дудиеву (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ибрагиму Донашеву (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), обвиняемым по делу о теракте в Чечне в 2005 году. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя суда.

Эрик Романенко/ТАСС Нажмудин Дудиев (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга) и Ибрагим Донашев (включён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

«Суд приговорил Дудиева к 24 годам строгого режима с лишением воинского звания, Донашева — к 25 годам строгого режима с лишением воинского звания», — уточнил собеседник агентства.

Согласно данным следствия, в июле 2005 года Дудиев и Донашев в составе банды Супьяна Арсанукаева и Висхана Заитова приняли участие в похищении и убийстве мужчины, тело которого потом использовали при совершении теракта в селе Знаменское Надтеречного района Чечни.

По информации республиканского СУ СК РФ, члены банды припарковали возле жилых домов машину, начинённую взрывчаткой. В ней также находилось тело похищенного мужчины, которого переодели в форму российского военнослужащего. Один из обвиняемых, чтобы привлечь внимание, выстрелил по автомобилю. После начала следственно-оперативных мероприятий было приведено в действие взрывное устройство. В результате инцидента погибли 15 человек, еще 36 получили ранения разной степени тяжести. Среди погибших и пострадавших были правоохранители.

Как сообщало ИА Регнум, 8 июля подозреваемым в нападениях в Дагестане предъявили обвинение в терроризме. Ведомство подчеркнуло, что расследование нападений продолжается. На причастность к преступлениям проверяют в том числе тех, кто привлёк внимание общественности в связи с нападениями.