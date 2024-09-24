Рабат, 24 сентября, 2024, 09:53 — ИА Регнум. Премьер-министр Буркина-Фасо Аполлинер Иоахим Кьелем де Тамбела во время встречи с послом России Игорем Мартыновым попросил о возможности вступить в БРИКС для борьбы с «доминированием доллара и евро».

Максим Богодвид/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«(Тамбела) также выступил за вхождение Буркина-Фасо в объединение стран БРИКС, чтобы, по его словам, «бороться с доминированием доллара и евро» и прийти к «более справедливым торговым отношениям на международной арене», — указано в заявлении, которое опубликовано в Facebook (социальная сеть, запрещённая в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) правительством западноафриканской республики по итогам состоявшейся встречи.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что более 30 стран проявляют готовность к присоединению и сотрудничеству с БРИКС. Российский лидер отметил, что новые члены БРИКС самодостаточные, с быстро развивающимися экономиками, со своей самобытной культурой.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в начале июня заявил о желании Турции присоединиться к БРИКС. По данным американского агентства Bloomberg, Анкара несколько месяцев назад подала официальную заявку на вступление в объединение.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что на вступление в межгосударственное объединение БРИКС поступило огромное количество заявок. Дипломат отметила, что сейчас нужен опыт взаимодействия БРИКС в расширенном составе.