Омск, 24 сентября, 2024, 09:01 — ИА Регнум. Суд избрал меру пресечения двум 16-летним подросткам, которых подозревают в поджоге вертолёта Ми-8 в Омске. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба центрального районного суда города на официальном сайте.

Варвара Гертье/РИА Новости

«Каждому обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца», — указано в публикации.

В сообщении уточнили, что подростки будут находиться в следственном изоляторе до 21 ноября. Постановления пока не вступили в законную силу.

Как сообщало ИА Регнум, на авиабазе в Омске подростки подожгли вертолёт Ми-8. Молодые люди проникли ночью на территорию авиабазы, бросили в вертолёт «коктейль Молотова», а затем попытались сбежать, однако скрыться с места преступления им не удалось. Заказ на уничтожение вертолёта подростки получили через мессенджер. За его выполнение им пообещали финансовое вознаграждение, однако после выполнения задания заказчики удалили все переписки и пропали. В результате инцидента воздушное судно получило серьёзные повреждения.

Ранее в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух подростков, которые подожгли вертолёт Utair в аэропорту Ноябрьска. По заказу кураторов они облили вертолёт бензином, а затем подожгли. За выполнение задания заказчики пообещали им 5 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.