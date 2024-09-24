* физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 24 сентября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Минюст уточнил, что журналист Михаил Зыгарь (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) был включён в список иноагентов за поступление денежных средств от источников в США и Болгарии. Об этом 24 сентября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на судебные документы.

Кирилл Каллиников/РИА Новости

«По сведениям Росфинмониторинга, поступившим 30.05.2022 года, получил денежные средства от иностранных источников, а именно: Izdatelstvo Janet 45 LTD (Болгария) в декабре 2021 года, одной операцией… Sterling Lord Literistic INC (США) в октябре 2021 года, одной операцией», — указано в документах.

Согласно документам, журналист также распространял материалы средств массовой информации, которые исполняют функции иноагентов. Зыгарь считает, что сведения о получении им финансирования от иностранных источников являются недопустимым доказательством для включения его в реестр.

Как сообщало ИА Регнум, Минюст РФ внёс Зыгаря в список иноагентов в октябре 2022 года. В марте 2024 года он стал фигурантом уголовного дела о распространении ложной информации о российской армии.

В апреле МВД России объявило журналиста в розыск. Кроме того, Басманный суд Москвы заочно арестовал Зыгаря по делу о распространении фейков о Вооружённых силах РФ.

18 сентября журналист обжаловал во Втором кассационном суде общей юрисдикции отказ в снятии с него статуса иноагента, однако дата рассмотрения поступившей жалобы ещё не назначена.