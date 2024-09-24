Москва, 24 сентября, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Грипп можно отличить от стандартной острой респираторно-вирусной инфекции по резкому, одномоментному началу заболевания, рассказал инфекционист Андрей Поздняков.

Владимир Смирнов/ТАСС

По словам специалиста, для классического гриппа характерен симптомокомплекс, достаточно отличный от других инфекций. У больного подскакивает температура, наблюдаются слабость, ломота в теле, головная боль.

«Это острейшее начало заболевания — человек может с точностью до часа сказать, когда он заболел, высокая температура, выраженная интоксикация, головные, мышечные, суставные боли», — рассказал Поздняков «РИА Новости».

Он добавил, что на вторые-третьи сутки появляется кашель: сначала простой, затем частый, с болью за грудиной. Приступы такого кашля плохо купируются из-за поражения трахеи. Насморк и боли в горле умеренные.

После гриппа возможны разнообразные осложнения. Реже это ранние осложнения, к которым относят поражения лёгких и центральной нервной системы, первичную гриппозную пневмонию, интоксикационный синдром.

Намного чаще встречаются поздние, в том числе вторичные бактериальные осложнения: тонзиллит, синусит, фарингит, бактериальная вторичная пневмония. Период после гриппа может сопровождаться нестабильной температурой, выраженной потливостью, утомляемостью, отметил специалист.

Поздняков уточнил, что развития осложнений можно избежать благодаря противовирусной терапии. Однако принимать препараты следует после подтверждения диагноза. Для этого следует сдать ПЦР в лабораторию либо пройти экспресс-тесты на грипп.

Ранее председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьёв заявил ИА Регнум, что диагноз «острая респираторная вирусная инфекция» ставят в тех случаях, когда не выявлен конкретный возбудитель заболевания.