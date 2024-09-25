План по урегулированию конфликта на Украине, заявленный главой киевского режима Зеленским, сродни апокалипсису, заявил «РИА Новости» 24 сентября глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов. По его словам, так называемый «план победы», подразумевающий немедленное вступление Украины в НАТО и удары ракетами большой дальности по территории России, приведёт не просто к мировой войне, а к концу мира в прямом смысле. Обсуждением такого известия ознаменован наступивший, 943-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Зеленский, баллистическая ракета

Ранее о том, что «план победы» Зеленского состоит из пяти пунктов, включая продолжение боевых действий в Курской области, сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на неназванный источник. Заур Смирнов считает, что реакция на «план» США и их союзников станет лакмусовой бумажкой, которая покажет, насколько адекватен «натовский коллектив».

Тем временем в ночь на 24 сентября дежурными средствами ПВО семь украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Белгородской, четыре — над территорией Курской и один — над территорией Брянской области.

Также в Минобороны сообщили о плановом патрулировании лётчиками многоцелевых сверхманевренных истребителей с управляемым вектором тяги Су-35С приграничных районов Курской области.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3918287" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Су-35С прикрывают небо над курским приграничьем

Подробности — в трансляции ИА Регнум.