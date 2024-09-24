Курск, 24 сентября, 2024, 07:30 — ИА Регнум. Бойцы Воздушно-десантных войск в приграничном районе Курской области захватили опорный пункт ВСУ. Об этом сообщили 24 сентября в Минобороны России.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Спешившись с боевых машин, крылатая пехота, ведя огонь из стрелкового оружия, приступила к захвату и зачистке опорного пункта противника. Операторы БПЛА с воздуха сопровождали парашютно-десантные подразделения. При помощи беспилотников командиры управляли боем», — уточнили в ведомстве.

Десантники применили весь арсенал стрелкового вооружения. Несмотря на постоянное огневое воздействие противника, они овладели опорным пунктом и зачистили его.

Систему обороны и огневые средства ВСУ обнаружила разведка. В результате контрбатарейной борьбы артиллерия и подразделения беспилотной авиации десантников смогли подавить позиции вражеских миномётов. Российские военнослужащие уничтожили вскрытые пункты управления в опорном пункте, заключили в Минобороны.

Как сообщало ИА Регнум, спецназ «Ахмат» уничтожил два пункта управления беспилотниками на суджанском направлении в Курской области. Также по одной единице ликвидировали автомобильный транспорт, миномёт и ещё один пикап с десантом противника. Российские войска выбивают противника не только на суджанском направлении, а по всей линии фронта, подчеркнул замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов.

Также под Курском вывели бойцов, которые были в окружении ВСУ больше месяца. Всех военнослужащих распределили по госпиталям в Москве и других регионах.