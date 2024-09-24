Москва, 24 сентября, 2024, 06:55 — ИА Регнум. Один из обвиняемых в нападении на офис Wildberries в Москве заявил, что оказался в торговом центре случайно, якобы он пошёл на звуки стрельбы. Об этом говорится в документах суда.

Вероника Зорина/ТАСС

«Обвиняемый пояснил, что в торговый центр зашёл беспрепятственно на звуки стрельбы, видел потерпевших, однако никаких противоправных действий не совершал», — цитирует «РИА Новости» документы.

По заверению адвоката, в деле нет данных о причастности его подзащитного к вменяемым преступлениям, а ходатайство следствия о его аресте «основано на предположениях». Он просил избрать иную меру пресечения, не связанную с заключением под стражу.

Как сообщало ИА Регнум, трое из 19 фигурантов дела о нападении на офис Wildberries в Москве, пытавшихся проникнуть в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, признали вину в неповиновении полицейским.

Остальные привлеченные к административной ответственности свою вину не признали. В суде они заявили, что приехали к НИИ скорой помощи для встречи с родственниками и никакого массового скопления людей там не было.

18 сентября в районе главного офиса Wildberries в центре Москвы раздались выстрелы. По данным правоохранительных органов, в результате стрельбы погибли два человека, ещё семь получили ранения. Основатель маркетплейса Татьяна Бакальчук заявила, что группа вооружённых лиц попыталась осуществить рейдерский захват офисов компании. Следственный комитет возбудил уголовное дело по четырём статьям после стрельбы в Романовом переулке.

СК России предъявил обвинения 33 задержанным по этому делу. Сооснователя маркетплейса Владислава Бакальчука задержали на 48 часов. Ему предъявили обвинения по трём статьям УК РФ. 20 сентября Следственный комитет России отпустил предпринимателя. Позднее Басманный суд Москвы отправил под арест в общей сложности 30 фигурантов уголовного дела. Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 18 ноября.

21 сентября Мещанский районный суд Москвы назначил наказание 13 участникам конфликта у офиса маркетплейса Wildberries. Суд признал их виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).