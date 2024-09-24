Рим, 24 сентября, 2024, 06:26 — ИА Регнум. Виллу украинского лидера Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми выставляли на продажу, но интереса у покупателей она не вызвала. Об этом сообщили в местном риелторском агентстве.

Кадр из видео. YouTube Вилла Владимира Зеленского в Италии

«Вилла стоит. Одно время она была на продаже, но сейчас нет, не продаётся», — рассказали риелторы «РИА Новости».

По данным агентства, подобные особняки продаются почти за 3 млн евро.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре 2021 года украинское издание «Страна. ua» писало, что итальянский особняк Зеленского выставили на продажу за 4,5 млн евро.

В 2022 году Il Giornale информировало, что местные жители называли виллу «домом украинца». В здании имеется 15 комнат, в том числе шесть спален, и бассейн во внутреннем саду. Издание Il Mattino писало, что вилла была приобретена Зеленским за 3,8 млн евро без каких-либо упоминаний об этом в декларациях.

По документам кадастровой службы Италии, бывший фронтмен группы The Police рок-музыкант Гордон Самнер (Стинг) в июне 2024 года продал винодельческое поместье в Тоскане. Новым владельцем в базе значится итальянская компания San Tommaso S. R. L., которая находится в списке активов Зеленского.

В Крыму национализированная квартира семьи Зеленских по итогам торгов ушла за 44 млн 356 тыс. рублей. Новой хозяйкой недвижимости стала москвичка. По её словам, квартиру она купила для личного пользования.