Суджанский район, Курская область, 24 сентября, 2024, 06:05 — ИА Регнум. На территории Курской области выявили иностранные подразделения, выступающие на стороне Вооружённых сил Украины. Об этом заявил замначальника Главного военно-политического управления Министерства обороны России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

«Мы знаем, что иностранцев завели, и в Судже они находятся, и на некоторых участках завели некоторые иностранные подразделения, то есть мы это фиксируем», — сказал он ТАСС.

По словам офицера, иностранцев задействуют также в штурмовых действиях. В ходе атаки на Курскую область они шли впереди вместе с украинцами, организовывая взаимодействие, поскольку эта операция спланирована и подготовлена комитетом штабов блока НАТО, пояснил Алаудинов. Сомнений в этом нет, так как были задействованы все ресурсы, включая спутники и радиоэфир, для того, чтобы организовать эту операцию в самом современном виде, заключил командир спецназа «Ахмат».

Как сообщало ИА Регнум, ВСУ якобы планировали атаку на Курскую область самостоятельно и без участия НАТО, утверждал 16 сентября генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

В Службе внешней разведки России заявили, что атака ВСУ на Курскую область готовилась с участием спецслужб США, Польши и Великобритании. По данным ведомства, западные кураторы из-за провалов украинских войск на ряде направлений в зоне проведения специальной военной операции призывали Киев к переносу боевых действий вглубь российской территории с целью дестабилизировать внутриполитическую ситуацию в РФ.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские силы не позволили боевикам проникнуть вглубь региона и остановили их в приграничных районах. По данным Министерства обороны России от 23 сентября, украинские войска за время боевых действий в Курской области потеряли более 16 тыс. человек. Всего за время боевых действий в Курской области противник лишился 127 танков, 60 боевых машин пехоты, 95 бронетранспортёров, 797 боевых бронированных машин, 497 автомобилей, 132 артиллерийских орудия, уточнили в Минобороны России.